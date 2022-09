Allerlei Wissenswertes über nachtaktive Greifvögel vermittelt Falkner Maik Heublein von der Greifvogelstation Haßloch des Naturschutzbunds Kindern ab sechs Jahren und Erwachsenen am Sonntag, 9. Oktober, 14 bis 15.30 Uhr im Wildpark Rheingönheim. Bussarde, Milane oder Turmfalken lassen sich manchmal am Feld, im Wald oder mitten in der Stadt beobachten. Aber wie sieht es mit den lautlosen Jägern der Nacht aus? Was sind Gewölle, wie unterscheiden sich die Federn, wie ihre Lebensweise? Antworten hierzu gibt es laut Ankündigung ganz spielerisch. Auch echte Vögel sind mit dabei. Um eine Anmeldung vorab telefonisch an der Kasse des Wildparks unter Telefon 0621 504-3370 wird gebeten. Die Kosten betragen zwei Euro pro Person plus Eintritt.