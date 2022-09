Eine lebendige Sinnesführung an der frischen Luft für die ganze Familie steht am Freitag, 23. September, 16 bis 18 Uhr, im Wildpark Rheingönheim auf dem Programm. Zu beobachten gibt es den Jahreswechsel zum Herbst und den Wandel bei Tieren und Pflanzen. Referentin Andrea Hauk schärft dabei die Sinne der großen und kleinen Entdecker. Treffpunkt zur Sinnesführung ist vor dem Haus der Naturpädagogik. Um eine telefonische Anmeldung vorab an der Kasse des Wildparks wird unter der Rufnummer 0621 504-3370 gebeten. Die Kosten für die Veranstaltung betragen zwei Euro plus Eintritt.