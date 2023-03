Ein Jahr ist schnell vorbei, höre ich manchmal. Ja, sicher stimmt das. Und ganz ehrlich: Seit dem 1. Januar ist schon wieder viel Zeit vergangen. Das erste Vierteljahr 2023 ist schon fast vorbei, Ostern ist nicht mehr weit. Das ging doch schon wieder ziemlich schnell. Besonders schnell war der Urlaub vorbei und der Alltag wieder voll da. Ich erlebe die Zeit manchmal als rasend schnell. Geht Ihnen das auch so? Wenn genug zu tun ist, wenn alles stimmt im Alltag, im Beruf, in der Familie, in …, dann kann es uns wirklich so vorkommen, als flöge die Zeit nur so dahin.

Wie sieht es allerdings aus, wenn der Alltag holpert? Wenn ich krank bin, wenn ich mir Sorgen mache um liebe Menschen, die mir am Herzen liegen? Das Warten auf die Diagnose und die Ergebnisse von der Ärztin, vom Arzt kann sich ziehen wie Kaugummi. Da merke ich dann, wie lange einige Stunden oder Tage sein können. Wird alles gut ausgehen oder was kommt da auf uns zu?

Aus dem Gedankenkarussell

Sorgen, Unsicherheit und Zweifel sind für mich so richtige Zeitverlangsamer. Die Gedanken kreisen, wollen gar nicht zur Ruhe kommen. Was kann ich in solch einer Situation tun? Was kann mir helfen, aus dem Gedankenkarussell herauszukommen? Vermutlich haben Sie da so Ihre ganz eigenen Erfahrungen und Strategien. Wenn Sie möchten, teilen sie die doch gerne mit anderen).

Mir hilft in solchen schwierigen Zeiten Musikhören, Sport machen oder noch besser ein Gespräch mit einem Menschen, der oder die genau zuhört und einfühlsame Fragen stellen kann. Auch ein Moment der Stille und des Gebets tut mir dann gut. Auf einmal spüre ich, dass die Zeitbremse sich wieder löst und ich aus dem Kreisen der Gedanken herauskomme. Die Zeit erscheint mir dann wie ein gleichmäßig fließender Strom, nicht ausgebremst und auch nicht dahinrasend. Solche Momente tun gut. Gott sei Dank, wenn wir sie erleben können, immer wieder.

Der Autor

Thomas Kiefer (64) ist evangelischer Pfarrer an der Friesenheimer Pauluskirche.