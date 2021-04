Der FSV Oggersheim spielt seit der Neugründung seine zehnte Saison, die neunte in Folge, in der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Süd. Von einigen Reserveteams abgesehen, gehört nur der PSV Grün-Weiß Ludwigshafen länger der Liga an. Diese Spielklasse scheint derzeit genau die richtige für die Oggersheimer zu sein. Nachdem das Team in der vergangenen Runde der Spitzengruppe angehörte, tut sich der FSV in der aktuellen, derzeit unterbrochenen Spielzeit schwer.

„Auf die Frage, warum es bisher noch nicht so gelaufen ist, lässt sich keine alles erklärende Antwort finden. Es gibt viele Details, die dazu geführt haben“, sagt der 29 Jahre alte Spielertrainer Marcel Atilgan. Ein ganz wichtiger sei der Kreuzbandriss von Torjäger und Co-Trainer Sascha Rossel. Für Rossel ganz besonders bitter, denn es war bereits die zweite Verletzung dieser Art. Seine Rückkehr auf den Platz ist nicht nur wegen der Pandemie völlig offen. Es war nicht die einzige Blessur einer Stammkraft. „Die Ausfälle haben uns zurückgeworfen“, sagt der Coach.

Ein weiterer Grund für den holprigen Start: Die neu gekommenen Spieler des 25 Akteure starken Kaders mussten sich erst an die seit der vergangenen Serie praktizierte Dreier-/Fünferkette gewöhnen. „Deshalb sind wir noch nicht optimal eingespielt. Ich sehe uns noch in der Phase der Stabilisierung“, erklärt Atilgan. Zudem habe Oggersheim in den bisherigen sechs Partien viel ausprobiert. Dazu zählt auch, dass der Verbandsliga-erfahrene Trainer weniger selbst auf dem Platz stehen will, „weil man von außen mehr wahrnimmt. Auf dem Feld ist man oft mit sich und der eigenen Leistung beschäftigt“, verdeutlicht der Abwehrspieler.

Nur ein Sieg in dieser Saison

Schließlich meinte es auch der Spielplan nicht gut mit dem FSV. Zum Auftakt gab es zwei 0:4-Niederlagen gegen den Lokalrivalen TuS Oggersheim und den ASV Maxdorf II. Wie sich herausstellen sollte, sind das die beiden stärksten Mannschaften der Liga. „Unser bestes Spiel haben wir beim 4:1-Sieg beim ASV Birkenheide gezeigt“, lobt Atilgan. Es blieb der einzige Sieg, denn danach wurde das größte Manko der Rot-Schwarzen offenkundig – die Schwäche im Abschluss. Das belegen die mageren Resultate gegen das Schlusstrio in der Tabelle: 1:1 gegen Oppau II und Fußgönheim II sowie 0:1 gegen den SV Pfingstweide.

Doch egal wie die Runde auch endet, die Oggersheimer haben Planungssicherheit für die Serie 2021/22. Atilgan, Rossel und Torwarttrainer Wolfgang Wieandt haben zugesagt, gehen dann in ihre dritte Saison. Atilgan, von Beruf Straßenbaupolier, lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in Oggersheim. „Vielleicht gelingt es, wenigstens die Hauptrunde zu Ende zu spielen“, glaubt der Coach, der die Teilung der Klasse für eine gute Idee erachtet.