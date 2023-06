Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Sparkasse Vorderpfalz übergibt eine Sammlung gefälschter Münzen und Medaillen an das Münzkabinett in Berlin und ruft damit den Namen Carl Wilhelm Becker wieder in Erinnerung. Er gilt als der erfolgreichste Münzenfälscher des 19. Jahrhunderts. Sogar Johann Wolfgang von Goethe konnte der Speyerer hinters Licht führen.

„Der Kunst-Laie ist selbst schuld, wenn er sich Fälschungen andrehen lässt“, wird Carl Wilhelm Becker zitiert. Er ließ sich als Goldschmied nieder und verkaufte