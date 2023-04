Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 1992 nimmt der GSV Ellas Ludwigshafen am Spielbetrieb teil. Ab 2001 spielte der griechisch-geprägte Klub drei Jahre lang in der A-Klasse, mit Platz zwölf als bestem Ergebnis. Doch das ist lange her. In dieser Serie hat der GSV in der Gruppe 2 der B-Klasse Rhein-Pfalz Süd große Probleme.

Kaum Spieler, hohe Niederlagen und zweimal nicht angetreten lauten die Fakten. Ellas ist Vorletzter und kämpft ab März in der Abstiegsrunde um den Ligaverbleib. Der soll im Jahr des 30-jährigen