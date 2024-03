Die Sanierung der maroden Hochstraßen Süd (B37) und Nord (B44) nimmt Fahrt auf, der Abriss des Rathauses ist durch den zuletzt gestarteten Abbau der Fassadenelemente weithin sichtbar geworden. „Jetzt bewegt sich was“, kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) beim jüngsten Pressegespräch zum Fortgang der millionenschweren Projekte an, die präzise aufeinander abgestimmt werden müssen. Was in den vergangenen fünf Jahren passiert ist, warum es beim Rückbau der beiden Trassen eine Kehrtwende gab, wann maßgebende Entscheidungen gefallen sind, wie alles zusammenhängt und was das Ganze kosten wird, hat Steffen Gierescher auf einer Blickpunktseite zusammengefasst. Mehr dazu lesen Sie hier.