Auch im zweiten Spiel der Ersten Tischtennis-Pfalzliga hat der TTV Mutterstadt deutlich gewonnen. Zum Saisonauftakt in der Zweiten Pfalzliga mussten die VTV Mundenheim und Mutterstadt II Niederlagen einstecken. Der TTC Oggersheim II gewann.

Der überzeugende 9:1-Triumph des TTV Mutterstadt beim TTC Riedelberg entsprang sicherlich zu einem großen Teil der spielerischen Überlegenheit der Gäste. Ein bisschen spielte Mutterstadt vielleicht auch das coronabedingte Ausbleiben der gewohnten Riedelberger Fanunterstützung in die Karten. Denn normalerweise herrsche in der Halle des TTC Stimmung wie in einem „Hexenkessel“, sagte TTV-Kapitän Frank Schulz ehrfürchtig: „Die tolle Atmosphäre dort, in einer eigens für das Tischtennis gebauten Spielstätte, sorgt doch immer wieder für die ein oder andere Überraschung der Gastgeber. Umso erfreuter waren wir, dass es nach den Doppeln bereits 3:0 für uns hieß.“ Zwar verlor Rolf Ludwig das erste Einzel, doch die darauffolgenden Partien entschied Mutterstadt alle für sich.

Bei der 6:9-Niederlage beim TTC Burrweiler II im ersten Saisonspiel der Zweiten Pfalzliga ging den VTV Mundenheim am Ende die Puste aus. Bis zum 6:5 führten die Gäste, danach gaben Simon und Frank Schmitt, Giuseppe Friscia sowie Mathias Kapp die Partie noch aus der Hand.

Auch Ligakonkurrent TTV Mutterstadt II verpatzte den Saisonauftakt mit einer 3:9-Pleite beim ASV Harthausen. Nach 0:5-Rückstand starteten Marcel Ludwig, Michael Straub und Florian Daubner zwar eine kurze Aufholjagd, jedoch wurde in der Folge kein Match mehr gewonnen.

Mit einem 9:5-Erfolg bei der TSG Haßloch startete der TTC Oggersheim II gut in die neue Spielzeit. Die 3:0-Führung nach den Doppeln erhöhten Pascal Mayer und Christian Bußer weiter. Im Anschluss fanden die Gastgeber besser ins Spiel, gefährdeten den Oggersheimer Sieg jedoch nicht mehr.