Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In dieser Saison läuft es für Palatia Böhl nicht rund. Nach sieben Partien ist die Mannschaft noch sieglos und mit gerade einmal einem Zähler auf dem Konto Tabellenvorletzter in der West-Staffel der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt. „Wir haben einen kleinen Kader, und wenn von den Leistungsträgern zwei, drei Akteure ausfallen, dann bekommen wir Probleme“, nennt Trainer Predrag Nikic einen Grund für die magere Bilanz. Regelmäßig sind die Böhler gezwungen, A-Junioren in die Startformation einzubauen.

Das zweite Manko beschreibt Vorsitzender Michael Knebel: „Wir sind zu harmlos und schießen zu wenige Tore.“ Fünf Treffer sind die schwächste