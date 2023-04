Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 23. April ist der Welttag des Buches. In vielen Ländern wird das Lesen gefeiert, in Buchhandlungen und Bibliotheken, in Schulen und Verlagen. Besondere Bücher-Orte sind Antiquariate. Sie geben fast vergessenen Büchern die Chance, aufs Neue aufgeschlagen, gelesen und entdeckt zu werden. Doch wie halten sich die Altbuchhandlungen in Zeiten der Digitalisierung? Ein Besuch in der Heidelberger Altstadt.

Wände aus Büchern, soweit das Auge reicht. Drei Meter hohe Regale voller Romane, Reclam-Heftchen, Fachliteratur von Alt-Mexiko bis zur Zoologie, Klassiker aus allen Sparten, von Byron über