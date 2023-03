Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Denkbar knapp setzte sich der SV Ruchheim in der Fußball-Landesliga Ost mit 3:2 (1:2) beim Aufsteiger SV Südwest Ludwigshafen durch. Schwächelnde Gastgeber und zwei große Erkenntnisse in der Halbzeitpause ließen Ruchheim am Ende jubeln.

Der SV Ruchheim startete besser als der Gastgeber, überzeugte – und verwandelte. Steffen Euler scheiterte zwar am Aluminium des gegnerischen Kastens, den Abpraller sicherte sich