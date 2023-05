Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alexander Völkl (33) trainiert seit sechs Wochen wieder in der ersten Mannschaft von A-Ligist ASV Maxdorf mit. Am Dienstag traf er beim 5:1-Erfolg in Heßheim. Im Interview spricht der Physiotherapeut über seine Rückkehr, sein Tor und die Zukunft.

Herr Völkl, die Rückkehr in die erste Mannschaft verlief kurios. Wie kam es denn dazu?

Das stimmt. Das war eher ein Zufallsprodukt, und zwar auf der Lambsheimer Kerwe bei