Der Restmüll von etwa einer Million Menschen wird in der Ludwigshafener Müllverbrennungsanlage entsorgt. Betreiber GML investiert viel in die Sicherheit. Doch auch die Bürger müssen mithelfen: Sonst kann es sehr gefährlich werden.

20.000 Abfall-Anlieferungen zählt die Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML) an der Anlage in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße jährlich. In den