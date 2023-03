Weil ihm ein unbekannter Autofahrer die Vorfahrt nahm, musste ein Straßenbahnfahrer am Donnerstag gegen 13.45 Uhr in der Saarlandstraße in Süd eine Notbremsung hinlegen. Hierdurch stürzte eine 68-jährige Insassin der Bahn und verletzte sich, wie die Polizei weiter mitteilt. Der Halter des Pkw flüchtete. Es soll sich um ein Fahrzeug mit Speyerer Kennzeichen gehandelt haben. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.