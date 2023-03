Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Versuchter Mord an einem Verwandten wird einem 30-jährigen Deutsch-Türken aus Ludwigshafen in einem Prozess am Landgericht Frankenthal vorgeworfen, der am Montag begonnen hat.

Am Abend des 16. Juni dieses Jahres soll er auf dem Burgerking-Parkplatz in der Bruchwiesenstraße seinem 20-jährigen Cousin wegen einer Familienstreitigkeit mit einem Messer seitlich in den Hals