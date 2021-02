Für sein jahrzehntelange Wirken zum Wohle der Gemeinschaft hat Jürgen Speck die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten.

Auf Anregung des bisherigen Kirchenpräsidenten, Christian Schad, hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) Jürgen Speck für diese Auszeichnung vorgeschlagen. Als Anerkennung für die langjährigen Tätigkeiten hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nun die Verdienstmedaille des Verdienstordens an Jürgen Speck verliehen. Sobald es die Pandemielage zulässt, wird der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD), Hannes Kopf, Medaille und Urkunde an Jürgen Speck persönlich aushändigen.

Jürgen Speck hat sein Wirken immer auf das Wohl anderer Menschen ausgerichtet, heißt es in der Würdigung der SGD Süd. Seit der frühen Kindheit hat der 84-Jährige an Veranstaltungen der christlichen Pfadfinderschaft teilgenommen und arbeitete intensiv in der Gruppenleitung und in verschiedenen Gremien mit. Für die junge Generation hat sich der Ludwigshafener auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene engagiert – beispielsweise im Presbyterium, im Jugendhilfeausschuss, im Stadtjugendring, in der Landesjugendkammer der Evangelischen Jugend der Pfalz, beim Landesjugendring Rheinland-Pfalz und der Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz.

Dokumentation geschrieben

Er war als Sozialarbeiter für die Diakonie tätig. Er organisierte zudem Kindererholungsprogramme, Nachbarschaftshilfen, die Seniorenaktion „Ferien ohne Kofferpacken“ sowie Diakonieausstellungen und Diakoniewochen. Dem Presbyterium in Süd gehört er seit 1973 an. Bis Ende 2020 war er Presbyter und ist aktuell berufener Ehrenpresbyter. Er ist Verfasser einer 250-seitigen Dokumentation „55 Jahre Kirchengemeinde Ludwigshafen Süd“ mit eigenen Texten und Fotos.