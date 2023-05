Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für ihr jahrelanges Engagement und ihren Einsatz für Migrantinnen und Migranten hat Staatssekretärin Christiane Rohleder (Grüne) der Ludwigshafenerin Marianne Speck am Donnerstag in Mainz das Bundesverdienstkreuz am Bande überreicht.

Speck begann schon in den 1990er-Jahren während ihrer Zeit als praktizierende Ärztin in Ludwigshafen damit, Arzthelfer mit türkischen oder mazedonischen Wurzeln auszubilden und