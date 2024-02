Der TTC Oppau hat das Spitzenspiel der Verbandsoberliga gewonnen und greift nun nach der Meisterschaft. Eine Spielklasse darüber triumphierte der TTC Oggersheim deutlich.

Das Duell mit dem bisherigen Tabellenführer TTV Edenkoben hat der TTC Oppau 9:5 gewonnen und seinerseits die Spitzenposition übernommen. Allerdings traten die Gäste stark ersatzgeschwächt mit lediglich drei Stammspielern aus der ersten Mannschaft an.

Dennoch entwickelte sich ein tolles Spiel zwischen den Topteams. „Punkt eins und zwei beider Mannschaften haben überragendes Tischtennis geliefert. Es war ein Genuss, den Spielern zuzuschauen“, berichtet TTC-Kapitän Heiko Kraushaar begeistert: „Oliver Baier hat wieder einmal gespielt, als wäre er zwanzig Jahre jünger. Auch Sebastian Gailing hat super abgeliefert.“ Die Niederlagen in den ersten beiden Einzeln machte das vordere Paarkreuz im zweiten Durchgang wieder wett.

Meisterschaft im Fokus

Nach Punkteteilung in der Mitte konnte das hintere Paarkreuz gegen die Edenkobener Ersatzspieler ohne große Mühe gewinnen. „Durch den klaren Sieg sind wir unserem Ziel ein großes Stück näher gekommen“, freut sich Kraushaar: „Denn wir versuchen jetzt nicht mehr nur den Aufstiegsplatz zu erreichen, sondern die Meisterschaft in den Fokus zu nehmen.“

In der Oberliga siegte der TTC Oggersheim beim TTC Berus deutlich mit 9:1. Lediglich Pawel Foltanowicz hatte gegen Leon Roskothen das Nachsehen. Auch Oggersheim II gab sich in der Ersten Pfalzliga gegen den TTC Winnweiler keine Blöße und gewann 9:6. Ligakonkurrent TTV Mutterstadt unterlag dem 1. TTC Pirmasens 5:9. „Eigentlich hatten wir uns einiges vorgenommen und wollten uns für die deutliche Niederlage in der Vorrunde revanchieren“, erklärt TTV-Kapitän Frank Schulz. Zunächst schien dieser Plan auch aufzugehen und Mutterstadt führte nach den Doppeln 2:1. „Doch dann lief erstmal gar nichts mehr. Die ersten fünf Einzel gingen an die Gäste“, ärgert sich Schulz. Obwohl der zweite Durchgang etwas besser lief, holte der TTV den Rückstand nicht mehr auf.