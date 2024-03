Die Stadtverwaltung wird voraussichtlich ab Juli einen neuen Standort mit Unterkünften für Geflüchtete in der Bayreuther Straße (West) eröffnen. Darüber informieren Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos), Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD), Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) und Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) am Donnerstag, 21. März, 18 Uhr, im Heinrich-Pesch-Haus (Frankenthaler Straße 229). Die Veranstaltung richte sich ausdrücklich an Anwohner und Gewerbetreibende im benachbarten Gebiet. Der Stadtvorstand stellt die Planung vor und beantwortet im Anschluss Fragen. Die Veranstaltung wird live gestreamt (www.ludwigshafen.de).