Für die Menschen in der Ukraine gibt es weitere Hilfsaktionen in Ludwigshafen. So sammelt der TFC Sachspenden für die Kriegsopfer und der Harley-Händler in Ruchheim stellt zwei Lastwagen für den Hilfsgütertransport zur Verfügung.

Die ersten Sachspenden sind bereits angekommen: Auch der TFC Ludwigshafen sammelt Spenden für die Menschen aus der Ukraine. Mittwochs, donnerstags und freitags von 9.30 Uhr bis 12 Uhr und freitags zusätzlich noch von 14 bis 15.30 Uhr können die Spenden in der Parkstraße 43 in Süd abgegeben werden. Zusätzlich nimmt der Verein beim Erst-Regionalliga-Spiel seiner Hockey-Herren gegen den ASV München Spenden entgegen (Samstag, ab 12 Uhr, Tribünenhalle im Schulzentrum Mundenheim). Vor allem Hygieneartikel, wie Seife, Duschgel, Zahnpasta, Zahnbürsten, Damenbinden und Tampons, Desinfektionsmittel, Babywindeln und -nahrung, Medikamente, Verbandsmaterial, OP-Masken, Energieriegel, Trockenobst, Nüsse, Konserven, Kerzen, Taschenlampen, Batterien, Akkus, Powerbanks, Handschuhe, Mützen und Schals sind gefragt. Die Firma Süd-Müll wird die gesammelten Güter direkt an die ukrainische Grenze transportieren. Weitere Infos: www.tfc-lu.de.

Die Harley-Davidson Rhein-Neckar Motorcycles GmbH mit Sitz in Ludwigshafen-Ruchheim hat unterdessen zwei Lastwagen bereitgestellt, in denen Spenden für die Bevölkerung in der Ukraine gesammelt werden. Wie Geschäftsführer Pascal Vergnaud am Dienstag mitteilte, können zum Beispiel haltbare Lebensmittel, vor allem Wasser, Hygieneartikel, Notfallausrüstungen, Winterbekleidung, Decken und medizinische Produkte abgegeben werden. Vergnaud: „Vielleicht können wir so das Leid der Menschen in der Ukraine etwas lindern.“ Der Geschäftsführer will einen der erhofftermaßen schnell gefüllten Lastwagen selbst ins Grenzgebiet zur Ukraine fahren, um die Spenden dort zu verteilen.