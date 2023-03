Wegen Wartungsarbeiten am Computersystem ist der Kundenservice der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) nach Angaben des Energieversorgers von Freitag, 31. März, 11 Uhr, bis Montag, 3. April, 9 Uhr, nicht erreichbar. Das Kundenzentrum sei in dieser Zeit geschlossen, der Kassenautomat für Bareinzahlungen in der Bismarckstraße davon nicht betroffen.