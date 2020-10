LUDWIGSHAFEN. Der TV Maudach war einer der ersten Sportvereine in Ludwigshafen, der aufgrund der neuen Coronaverordnung der Stadt seinen Sportbetrieb eingestellt hat. Es folgten zahlreiche weitere Vereine. Im Innenbereich ist demnach das gemeinsame sportliche Training nur mit bis zu fünf Personen in festen Kleingruppen möglich, im Außenbereich sind es bis zu zehn.

„Das ist unheimlich brutal für alle Vereine“, sagt Walter Benz, Vorsitzender des TV Maudach und Vorsitzender des Turngaus Rhein-Limburg, dem mit 42000 Mitgliedern größten Turngau des Pfälzer Turnerbundes. „Ein Übungsleiter und vier Sportler – wie soll das umsetzbar sein?“, fragt er. Dies sei absolut unwirtschaftlich und ein Fiasko für die Vereine, kritisiert Benz. Neben dem finanziellen Aspekt sei dies auch organisatorisch nicht zu realisieren. Eine Gruppe von 20 Teilnehmern müsste auf vier Kleingruppen aufgeteilt werden. Man müsste allen Teilnehmern gerecht werden. Dies würde sich nicht umsetzen lassen, glaubt er. „Deshalb haben wir entschieden, dass wir dicht machen.“ Die Mitglieder tragen die Entscheidung nach Auskunft des Vorsitzenden bislang größtenteils mit.

„Bisher haben wir noch keine coronabedingten Kündigungen, allerdings auch keine Neuzugänge.“ Noch im Trainings- und Spielbetrieb sind die Tischtennisspieler des TV Maudach, die aktuell die Verbandsrunde spielen. Benz ist enttäuscht, auch ein Stück weit wütend. „Unsere Turnhalle stinkt wie das Klinikum. Wir haben alles regelmäßig desinfiziert: Pezzibälle, Handgeräte. Und wir haben uns an alle Vorgaben gehalten.“ Die Turn- und Sportvereine in Ludwigshafen hätten ein hohes Verständnis und Respekt vor der Pandemie, aber diese Regelung führe zur Einstellung jeglichen ehrenamtlichen Engagements, bemängelt er. Im Frühjahr hatte der TV Maudach schon zweieinhalb Monate seinen Sportbetrieb einstellen müssen. „TVM wieder aktiv“, hieß es am 7. Juni. Jetzt müssen die Maudacher wieder einmal Geduld beweisen. Nicht nur sie…