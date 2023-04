Es ist ein Schock für die Triathlonszene: Die 16. Auflage des Maxdorfer Triathlons am 18. Juni wurde am Donnerstag abgesagt. Die Nachricht verbreitete sich innerhalb von Stunden wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien. Nach dem Heidelbergman ist der Maxdorfer Triathlon die zweite Veranstaltung innerhalb des BASF Triathlon-Cups Rhein-Neckar, die gecancelt wurde. Der Maxdorfer Triathlon wurde bisher immer als Mitteldistanz durchgeführt, in diesem Jahr wäre es erstmals eine Olympische Distanz gewesen.

Am 26. April seien lediglich 108 Einzelstarter und vier Staffeln vorangemeldet gewesen. Mit diesen geringen Teilnehmerzahlen sei eine Großveranstaltung wie der Maxdorfer Triathlon nicht kostendeckend durchzuführen, nennt die veranstaltende TSG Maxdorf den Hauptgrund für die Absage. „Mittlerweile ist es so, dass die Sportler sich immer später für einen Triathlon anmelden. Aufgrund der hohen Kosten benötigen wir allerdings Planungssicherheit“, appelliert TSG-Triathlonabteilungsleiter Christoph Hinkel an die Dreikämpfer, sich zukünftig wieder frühzeitig anzumelden. Nur so könnten Absagen vermieden werden.