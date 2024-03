Nach dem Rückzug des Titelsponsors beim Triathlon-Cup Rhein-Neckar richtet sich die Serie in der Pfalz und in Baden neu aus. Ein Verein aus der Region geht, ein andere stößt hinzu.

Die an der Serie beteiligten Vereine wollen mit einem leicht veränderten Konzept in die Saison gehen. Nicht mehr dabei ist dann die TSG Maxdorf, die aus der Serie ausgestiegen ist. „Die TSG Maxdorf, sieht sich leider nicht mehr in der Lage, mit einem ehrenamtlichen Team die aufwendige Radstrecke über die Lindemannsruhe anzubieten und die umfangreichen organisatorischen Anforderungen erfüllen zu können“, informiert Jürgen Hilberath, Geschäftsführer des Triathlon-Cup Rhein-Neckar (TCRN).

Im Gegenzug wird der LC Schifferstadt in den Kreis der Veranstalter aufgenommen. Der bisher bewährte Wettbewerb „Goldener Hut“ wird in der Saison 2024 seine Premiere in der Serie feiern und die TSG Maxdorf ablösen. Unverändert bleibt deshalb auch die Anzahl der Wettkämpfe.

BASF nicht mehr Titelsponsor

„Auch ohne den langjährigen Sponsor BASF bieten wir in den kommenden Monaten wieder unsere beliebten Rennen mit anspruchsvollen Strecken und der familiären Atmosphäre an“, freut sich Hilberath und ergänzt: „Zwar müssen wir den Gürtel nun etwas enger schnallen, aber die Qualität der Rennen bleibt davon unbeeinflusst. Der TCRN bleibt damit für die Triathleten weiterhin äußerst attraktiv.“

Der Auftakt des Serie erfolgt am 12. Mai in Schifferstadt. Dort steht die Sprint-Distanz auf dem Plan. Am 9. Juni folgt der bekannte Triathlon des TV Mußbach in Neustadt, der seit einigen Jahren ebenfalls über die Sprint-Distanz geht. Nach den pfälzischen Wettkämpfen im Juni werden im Juli und August auf der rechten Rheinseite in Ladenburg, Heidelberg und Viernheim die anspruchsvollen Olympischen Distanzen ausgetragen. Der „RömerMan“ in Ladenburg startet am 20. Juli. Eine Woche später wird nach einjähriger Pause wieder der „HeidelbergMan“ auf dem Programm stehen (28. Juli). Zum Abschluss geht es wie immer zum V-Card-Triathlon nach Viernheim (25. August).

Allerdings wird sich an der Serien-Wertung etwas ändern. Nach der Neuaufnahme des Triathlons „Goldenen Hut“ in Schifferstadt wird ein etwas verändertes Wertungssystem eingeführt. Es gilt weiterhin: Drei aus fünf Wettkämpfen müssen absolviert werden. Jedoch geht in die TCRN-Wertung maximal eine Sprint-Distanz ein (Mußbach oder Schifferstadt). Mindestens zwei der drei Olympischen Distanzen müssen die Sportlerinnen und Sportler finishen, um am Cup der Metropolregion teilzunehmen. Auch soll künftig noch mehr das Augenmerk auf den Nachwuchs gelegt werden. Deshalb sollen bei den fünf Wettbewerben die besten Schüler und Jugendlichen in ihren Altersklassen ermittelt und ausgezeichnet werden. Damit greift der TCRN den Wunsch von Frank Fischer und Christoph Hinkel, die beide beim LSV Ludwigshafen junge Triathleten betreuen, auf. Sie wollen verstärkt in der Serie dem Nachwuchs eine Chance zu geben.