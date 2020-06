Der Abriss des ersten, etwa 120 bis 130 Meter langen Abschnitts der Pilzhochstraße wird am Donnerstagmorgen ab 9 Uhr am Bauwerk über der Mundenheimer Straße beginnen. Das haben Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Björn Berlenbach als Leiter der Tiefbausparte am Dienstag angekündigt. Die von der Aufsichtsbehörde am Feiertag Fronleichnam sowie an Wochenenden genehmigten Arbeiten an dem maroden 580-Meter-Teilstück der Hochstraße Süd (B 37) sollen bis 17 Uhr laufen. Freitags soll es dann um 7 Uhr weitergehen und bis Sonntagnachmittag durchgearbeitet werden, so Berlenbach. „Das wird eine harte Zeit für die Anwohner.“ Aus Sicherheitsgründen wird die Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke nach Mannheim ab Mittwoch, 16 Uhr, bis Montag, 5 oder 6 Uhr, gesperrt. Die Verwaltung rechnet jedenfalls nicht mit weitreichenden Einschränkungen für den Berufsverkehr.

Bereits im Juli für Fußgänger frei?

Nach den etwa zweiwöchigen Aufräumarbeiten und dem Verschieben der Stütztürme unter die nächsten der insgesamt zehn Bauwerke sollen Fußgänger bereits im Juli den seit November gesperrten Durchgang von der Mundenheimer Straße zum Berliner Platz wieder passieren können. Für Pkw und Busse soll dies möglich sein, sobald Ampelanlagen wieder aufgebaut sind. Steinruck rechnet damit, dass die Straßenbahnen im September wieder den Berliner Platz anfahren können. Bis dahin sollen die Oberleitungen wieder angebracht sein. Berlenbach zufolge wird die gesamte Trasse bis spätestens Oktober gefallen sein. „Ich hoffe, wird sind sogar deutlich früher fertig“, sagte die OB, nachdem die Abrissfirma an der Baustelle zuletzt wesentlich zügiger vorangekommen sei als geplant.