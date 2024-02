Mehrere technische Bauteile eines Audi haben Unbekannte zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, in der Andersenstraße in Feudenheim gestohlen. Laut Polizei wurden zuerst Teile der vorderen Stoßstange entfernt, um anschließend das Diebesgut zu demontieren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Hinweise: Telefon 0621/3301-0.