Der SWR hat am Dienstag Außenaufnahmen für den Ludwigshafener „Tatort“ gedreht. Gefilmt wurde auf der Parkinsel, wo im Film einer der Zeugen wohnt, der von Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) aufgesucht wird. Ihre Kollegin Johanna Stern (Lisa Bitter) hatte außerdem eine Spielszene am Rheinufer. Der SWR hatte für die Dreharbeiten sein Basislager auf dem TFC-Gelände aufgeschlagen. Dort stand das Maskenmobil für die Schauspieler und auch eine Verpflegungsstation, wie eine Sprecherin mitteilte. Für die Folge „Der Stelzenmann“, die im kommenden Jahr ausgestrahlt werden soll, war es der einzige Drehtag in Ludwigshafen.