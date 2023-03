Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie Hagelkörner prasseln die Clicks auf die Tanzfläche. Flinke Füße tanzen auf schnelle Rhythmen im Palatinum. Die Show „Best of Irish Dance“ war mit irischem Stepptanz zu Gast in Mutterstadt. Im Wechsel mit drei Musikern führten sie das Publikum in die Lebensart der Grünen Insel ein. Liebhaber irischer Weisen und Tänze kamen voll auf ihre Kosten.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen die vier Stars einer Show, Patrick, Kate, Ashley und Kevin. Kate und Kevin sind sowohl privat als auch im Theater, beim Tanzen ein Paar. Patrick