Der Ausgang der Präsidentschaftswahlen in der Türkei am Pfingstsonntag hat in Mannheim zu Auseinandersetzungen unter Migranten geführt. Mit dabei waren auch einige Ludwigshafener. Der Wahlkampf hat die Fans und Gegner von Recep Tayyip Erdogan polarisiert. Nun ist wieder eine Integrationsdebatte ausgebrochen. Ein Stimmungsbild.

„Die Türken sind einfach blöd“, sagt der Mann, der in einem Döner-Lokal in Ludwigshafen mit dem Pächter über den Wahlausgang diskutiert. Der Kunde, der sich so kritisch