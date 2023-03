Die Suppenküche in der Apostelkirche bewirtet werktags bis zu rund 80 Bedürftige. Ehrenamtliche sorgen dafür, dass Alleinstehende, Obdachlose, Rentner oder Menschen, die von Grundsicherung leben, von Montag bis Freitag eine kostenlose Mahlzeit erhalten. Für die ehrenamtlich Engagierten fand am Montag im Berta-Steinbrenner-Saal des Gemeindehauses eine Dankeschön-Feier statt. Mit dabei war auch die protestantische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst, die das Engagement der Freiwilligen aus dem ganzen Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen und darüber hinaus würdigte. Die Ehrenamtlichen leisteten einen wichtigen Beitrag, damit Bedürftige wochentags eine warme Mahlzeit bekommen können. Neben Dekan Paul Metzger suchte auch Kirchenpräsidentin Wüst das Gespräch mit den Ehrenamtlichen. Einen Teil der Heizkosten fördert die Landeskirche. Eine Bäckerei spendet nach Brot und Gebäck. Der Rest wird über Spenden finanziert, wie Kerstin Bartels, Pfarrerin an der Apostelkirche informiert. Die im Protestantischen Kirchenbezirk 1994 eingerichtete Suppenküche ist eines der größten Ehrenamtsprojekte in Ludwigshafen. Etwa 250 Ehrenamtliche sind übers Jahr in wechselnden Teams im Einsatz.