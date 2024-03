Aus bislang unbekanntem Grund ist am Mittwoch um 13.52 Uhr ein Streit zwischen zehn bis 15 Personen im Bereich Kleine Almengasse in Oppau eskaliert. Da sich die Personen anschrien und den angeordneten Platzverweisen nicht nachkamen, mussten zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren in Gewahrsam genommen werden, teilt die Polizei mit. Die beiden verhielten sich aggressiv und wehrten sich dagegen, gefesselt zu werden. Dadurch wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt. Der 24-jährige Beschuldigte wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Männer mussten die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.