Am Montagmittag gegen 15.55 Uhr hat ein rotes Auto laut Polizei das Rotlicht einer Ampel in der Casterfeldstraße (B36) auf Höhe der Abfahrt zur B38a in Mannheim-Neckarau missachtet. Zur selben Zeit fuhr auf der Casterfeldstraße eine Straßenbahn in Richtung Stadtmitte. Deren Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nur mittels einer Gefahrenbremsung verhindern. Ein weiblicher Fahrgast der Straßenbahn wurde dabei mit dem Gesicht an eine Metallstange geschleudert und zog sich eine Prellung zu. Die 27-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der rote Wagen setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim, Telefon 0621 47093-0, in Verbindung zu setzen.