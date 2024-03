Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) hat Ludwigshafen am 11. März beim Bündnistreffen „Demokratie gewinnt!“ in Mainz vertreten. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte dazu in die Staatskanzlei eingeladen. Steeg nahm als Beigeordnete der Stadt und als Vorsitzende des Rats für Kriminalitätsverhütung teil. Bei dem Treffen wurde eine gemeinsame Erklärung gegen Rechtsextremismus unterzeichnet. Steeg unterzeichnete diese im Namen der Stadt.

Angebote zur Demokratiebildung

Das Bündnis „Demokratie gewinnt!“ wurde 2017 gegründet. Ludwigshafen trat ihm 2020 bei. „Demokratie stärken, Angebote zur Demokratiebildung machen, gegen menschenverachtendes Verhalten eintreten – all das machen wir seit vielen Jahren mit entsprechenden Angeboten des Rats für Kriminalitätsverhütung, aber auch in vielen anderen Einrichtungen der Verwaltung“, so Steeg. Demokratie müsse immer wieder neu verteidigt werden. In der Erklärung sprechen sich die Bündnispartner für Demokratie und gegen Hass, Hetze und Diskriminierung aus. „Es war mir wichtig, bei dem Bündnistreffen dabei zu sein und ein Zeichen setzen zu können“, erklärt Steeg.

Das landesweite Bündnis besteht aus Akteuren der Zivilgesellschaft, aus Politik, Verwaltung sowie Unternehmen. Es bringt demokratiefördernde Projekte auf den Weg.