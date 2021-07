Die Stadt setzt weiterhin auf die Bereitschaft und Solidarität ihrer Bürger, sich impfen zu lassen und wirbt dafür erstmals mit Lautsprecherdurchsagen. Zudem werden mehrsprachige Flyer verteilt, die auf die bis 13. August laufende Sonder-Impfaktion in der Walzmühle aufmerksam machen.

„Konsequentes Impfen ist ein ganz wichtiger Meilenstein auf unserem Weg aus der Pandemie. Menschen, die geimpft sind, schützen sich und andere“, begründet Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) die Aktion. Gerade mit Blick auf die Jüngsten in der Gesellschaft, die Schwachen und Kranken, müsse alles unternommen werden, um diese Menschen zu schützen. „Daher werben wir unermüdlich fürs Impfen. Damit möglichst viele Menschen mitbekommen, welche besonderen Angebote es gibt, haben wir uns für diesen nur auf den ersten Blick etwas ungewöhnlichen Schritt entschieden. Wir wollen die Menschen ansprechen, laut und vielstimmig sein, einfach unüberhörbar für die gute Sache im Interesse der Allgemeinheit werben“, so die OB.

Um zahlreiche Einwohner mit Lautsprecherdurchsagen zu erreichen, fährt die Feuerwehr am Samstag, 31. Juli, und am Sonntag, 1. August, zwischen 10 und 17 Uhr im gesamten Stadtgebiet speziell Plätze an, an denen sich viele Menschen aufhalten. Mit kurzen Durchsagen in verschiedenen Sprachen soll die Aufmerksamkeit der Bürger auf die Impfaktion gelenkt werden.

Appell an Politiker, Vereine und Wirtschaft

Zudem wurden bereits Flyer unter anderem an städtische Einrichtungen wie Kitas und Bürgerdienste verteilt. Sie liegen in größeren Läden und Lokalen, in der Rhein-Galerie, in Kinos, in Supermärkten, in der Tourist-Info und in Parkhäusern aus. Steinruck bat zudem Vertreter aus Sportvereinen, Religionsgemeinschaften, Migrationsorganisationen, der Industrie- und Handelskammer sowie Stadträte und Ortsbeiräte, ihre Kontakte zu nutzen, um auf die Aktion aufmerksam zu machen. Sogenannte Brückenbauer werben insbesondere in der Nördlichen und Südlichen Innenstadt.

Auch im Internet wirbt die Stadt aktiv für die Sonder-Impfaktion. Auf den Social-Media-Kanälen der Stadtverwaltung und der Marketinggesellschaft Lukom können sich Interessierte darüber informieren.

Am 4. August Impfzentrum bis 22 Uhr offen

Das Impfangebot im Landesimpfzentrum in der Walzmühle (Yorckstraße in Süd) wird auch in den kommenden Wochen bis einschließlich Freitag, 13. August, fortgeführt (außer am Freitag, 6. August). In diesem Zeitraum können sich Erwachsene ab 18 Jahren, die ihren Wohn- oder Arbeitsplatz in Ludwigshafen haben, in der Walzmühle jeweils von 9.30 bis 17 Uhr ohne Voranmeldung gegen das Coronavirus spritzen lassen. Es sind ausschließlich Erstimpfungen möglich. Das Angebot gilt, solange der Vorrat an Impfstoff reicht. Verwendet werden die Präparate von Biontech und Moderna. Am Mittwoch, 4. August, öffnet das Impfzentrum zudem bis 22 Uhr.

Bisher 700 zusätzliche Impfungen

Um das Angebot wahrnehmen zu können, sind von den Impfwilligen der Personalausweis oder Pass und – wenn vorhanden – der Impfausweis mitzubringen. Die Impfdosen für die Aktion stehen aufgrund von abgesagten und nicht wahrgenommenen Terminen zur Verfügung. Bei den bisherigen Sonder-Impfaktionen in der zweiten Juliwoche sowie am 20./21. Juli wurden rund 700 Personen zusätzlich geimpft.