Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) stellt Bürger ab sofort, bis Freitag, 3. Dezember, für das Einsammeln des Herbstlaubs von öffentlichen Straßenbäumen kostenlos Laubsäcke zur Verfügung. Die Säcke aus grünem Kunststoff können an dem entsprechenden Straßenbaum abgestellt werden. Sie werden von der Straßenreinigung mit der turnusmäßigen Reinigung abgeholt. Es können auch andere Säcke verwendet werden, teilt der WBL weiter mit. Für Gartenlaub, Baum- und Heckenschnitt von privaten Grundstücken können weiterhin Jutesäcke verwendet werden. Diese werden bei den im Abfallkalender markierten Grünabfall-Sammelterminen mitgenommen. Grünabfall, der in Kunststoffsäcken bereitgestellt wird, wird nicht entsorgt. Bei allen Wertstoffhöfen können Grünabfälle und damit auch die Laubsäcke kostenlos abgegeben werden. Erhältlich sind die grünen Laubsäcke in der Betriebszentrale des Entsorgungsbetriebes des WBL, Kaiserwörthdamm 3a. Zusätzlich gibt’s auch Säcke in den Büros der Ortsvorsteher, den Bürgerbüros Achtmorgenstraße, Oppau und Oggersheim sowie der Bürgerinfo im Rathaus.