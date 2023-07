Die Verantwortlichen des St. Marien- und St. Annastiftskrankenhauses freuen sich über eine Spende von 1000 Euro der Majlis Ansarullah Deutschland, Herrenorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ). Die Spende sei beim Ahmadiyya Charity Walk zusammengekommen, der am 13. Mai zum ersten Mal auf der Parkinsel in Ludwigshafen stattfand. „Laufen bedeutet Sport und Spaß für die ganze Familie. Wichtig war uns auch die Begegnung verschiedener Kulturen, da die Teilnehmenden viele verschiedene Herkunftsländer hatten“, berichteten Adeel Ahmad Shad, Imam für Ludwigshafen und Mannheim, und Shahid Masood, Präsident der Ludwigshafener Gemeinde bei der offiziellen Spendenübergabe im St. Marienkrankenhaus. Die Startgebühren flossen laut einer Presseerklärung zu 100 Prozent in den Spendentopf, Empfänger sind das St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus für den Neubau der Kinderklinik und das Frauenhaus Ludwigshafen. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist nach eigenen Angaben mit mehreren Millionen Mitgliedern in über 220 Ländern die größte Gemeinschaft unter den organisierten Muslimen.