Wegen der Störung in einer Anlage am Freitag gegen 17 Uhr ist es laut der BASF zu einer Betriebsunterbrechung auf dem Werksgelände auf der Friesenheimer Insel gekommen. Die Sicherheitssysteme hätten wie vorgesehen reagiert. Überschüssiges Gas sei über eine Fackel verbrannt. Dabei könne es in den nächsten Tagen zu sichtbarem Feuerschein und Lärmemissionen kommen. Die zuständigen Behörden seien informiert, so das Chemieunternehmen.