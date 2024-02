Rund 100 Sympathisanten haben nach Veranstalterangaben am Samstag für die Freilassung des Wikileaks-Gründers Julian Assange demonstriert. Zu der Solidaritätskundgebung eingeladen hatten die Free-Assange Gruppe Mannheim/Heidelberg und das Friedensbündnis Mannheim. Unter dem Motto „Freiheit für Julian Assange“ drückten die Teilnehmer ihre Verbundenheit mit dem Investigativjournalisten aus, dem eine Auslieferung von Großbritannien in die USA droht. Darüber will das oberste britische Gericht in London in dieser Woche entscheiden.

Redner der Kundgebung von der Abendakademie über den Paradeplatz zur Abschlusskundgebung am Plankenkopf betonten Assanges Bedeutung für die Pressefreiheit. „Julian Assange hat kein Verbrechen begangen, er hat lediglich Verbrechen publik gemacht. In den USA drohen ihm dafür 175 Jahre Haft“, meinte Hedwig Sauer-Gürth von der Free-Assange Gruppe. An einem Infostand wurden Unterschriften für eine Freilassung Assanges gesammelt.