Corona macht Regionalligist Post SV Ludwigshafen einen Strich durch die Rechnung. Vor dem Auftaktwochenende in Thüringen sind Spielerin Vanessa Poyatos einige Sorgenfalten ins Gesicht geschrieben. Entsprechend gering sind die Erwartungen an die Gastspiele in Gera und beim SV GutsMuths Jena II.

„Wenn alle Spieler da wären, hätten wir eine richtig starke Mannschaft, die auch absolut konkurrenzfähig wäre“, sagt Vanessa Poyatos. Doch sowohl der Este Hans-Kristjan Pilve,