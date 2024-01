Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Zuversichtlich in die Zukunft blicken – trotz der Krisen.“ So lautete am Sonntagmittag das Motto von Ortsvorsteherin Anke Simon (SPD) beim Neujahrsempfang in Mundenheim.

Die Sozialdemokratin berichtete von einer Reihe positiver Entwicklungen im abgelaufenen Jahr. Diese sollen sich möglichst auch 2024 im Stadtteil fortsetzen. Mit dem rasanten Auftritt der Tanzgarden