Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Luitpoldhafen wird derzeit eine Silo-Anlage abgerissen. Die Arbeiten sollen in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Das Areal gehört den Hafenbetrieben Ludwigshafen und die haben dafür bereits einige Pläne in der Schublade.

Es ist ein beeindruckendes Schauspiel: Eine Abrissbirne hängt an einem Kran und donnert immer wieder gegen eines der fünf Silos aus Beton am Rande der Lagerhausstraße. Der dumpfe Aufprall