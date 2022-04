Tennis erlebt wieder bessere Zeiten. Der Deutsche Tennis-Bund (DTB) vermeldet steigende Mitgliederzahlen. Am Samstag ist nun der offizielle Aufschlag in die neue Saison. „Deutschland spielt Tennis“ heißt der Aktionstag des DTB. Neun Vereine aus Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis nehmen daran teil.

„Olympisches Gold, Davis-Cup-Habfinale, steigende Mitgliederzahlen – Tennis ist in den letzten 18 Monaten eine Erfolgsgeschichte gewesen“, sagt Dietloff von Arnim, seit 2021 DTB-Präsident. Er begründet gleich, warum der Verband wächst: „Der Sport bleibt faszinierend. Wer sich um seine Mitglieder bemüht, der wird belohnt. Wir sind in allen Landesverbänden gewachsen. Wir sind wegen, wir sind trotz Corona gewachsen.“ 1.382.824 Mitglieder hat der DTB, die meisten in der Altersklasse 41 bis 60, nämlich 233.411.

Am Samstag nun werben der TK Altrip, ASV TA Birkenheide, der TC Dannstadter Höhe, der TC Limburgerhof, der BASF TC Ludwigshafen, der Post SV Ludwigshafen, der TC Mutterstadt, der TC Rödersheim-Gronau und der TC Schifferstadt aus der Region für den Tennissport. Pfalzweit sind es laut Norman Kiefer vom Tennisverband Pfalz etwa 50 der 180 am Spielbetrieb teilnehmenden Klubs. „Das schwankt jedes Jahr um fünf Vereine“, sagt Kiefer und nennt weitere Zahlen: „Der Tennisverband Pfalz hat einen Mitgliederzuwachs von 4,33 Prozent, also 1268 Mitglieder mehr als im Vorjahr.“ Aktuell spielen 30.541 Menschen im TV Pfalz Tennis.

Am Aktionstag „Deutschland spielt Tennis“ haben die teilnehmenden Vereine frei Wahl, wie sie den Sport darstellen. Das kann ein Turnier sein. Für viele Klubs ist es die offizielle Saisoneröffnung im Hinblick auf die Medenrunde.

Die beginnt am 1. Mai. „Wir haben großen Erfolg mit unseren Medenspielen. Aber warum denken wir nicht über neue zusätzliche Formate nach? Beispielsweise eine Art World-Team-Cup mit vier Spielern pro Team, zwei Einzel, ein Doppel, Freitag um 18 Uhr ist Anpfiff auf drei Plätzen. Um 20:30 Uhr gibt es Schnitzel und dann bin ich nach vier Stunden wieder zu Hause“, sagt von Arnim.