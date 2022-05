Die Polizei sucht weitere Zeugen für eine Schlägerei unter mehreren Jugendlichen am Hans-Warsch-Platz in Oggersheim. Der Vorfall wurde der Polizei am Donnerstag um 14 Uhr gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war die Auseinandersetzung bereits beendet. Laut Zeugen sollen sich zwei Mädchen im Alter von 13 Jahren an den Haaren gezogen haben. Daran habe sich eine Prügelei im größeren Stil entzündet. Eine der Beteiligten wurde leicht verletzt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.