Die Polizei sucht Zeugen für eine Schlägerei, die sich bereits am Samstag, 9. März, in der Industriestraße (Friesenheim) ereignet hat. Die Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen entzündete sich um 16.20 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarkts. Zuvor wurde ein 36-Jähriger von einem Unbekannten bedroht und beleidigt. Als dieser den Mann zur Rede stellen wollte, stiegen mehrere Personen aus einem Transporter aus und griffen den 36-Jährigen an. Er wurde leicht verletzt. Als Passanten auf die Prügelszenen aufmerksam wurden und zur Hilfe kamen, flüchteten die Angreifer. Der Täter, der den Streit begann, ist etwa 50 Jahre alt, trug bei der Tat eine Brille, eine Wollmütze, hat einen weißen Bart und ist etwa 1,80 Meter groß. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.