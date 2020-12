In der Plenarsitzung des Mainzer Landtags am 15. Dezember ist die Ludwigshafener SPD-Landtagsabgeordnete und ehemalige Ortsvorsteherin Ruchheims, Heike Scharfenberger, einstimmig als ordentliches Mitglied in den „Kongress der Gemeinden und Regionen Europas beim Europarat (KGRE)“ für die zwölfte Amtszeit von März 2021 bis März 2026 gewählt worden. Die 59-Jährige ist auch europapolitische Fraktionssprecherin sowie stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Europafragen des Landtags.

318 Delegierte

Der KGRE ist die institutionelle Vertretung der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften der 47 Mitgliedstaaten des Europarats. Er ist seit 1994 die Nachfolgeeinrichtung der Ständigen Konferenz der Gemeinden und Regionen Europas. Der KGRE setzt sich aus 318 Delegierten und ebenso vielen Stellvertretern zusammen. Deutschland verfügt im Kongress über 18 ordentliche Mitglieder und ebenso viele Stellvertreter, die jeweils zur Hälfte aus Kommunen und Bundesländern kommen. Der KGRE verfolgt die gleichen vornehmlichen Ziele des Europarats: den Schutz der Menschenrechte, das Eintreten für Rechtsstaatlichkeit und die Entwicklung der Demokratie.