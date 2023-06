Beim Schüler- und Jugendwettbewerb des Landtags und der Landeszentrale für politische Bildung haben 21 Jugendliche des Ludwigshafener Carl-Bosch-Gymnasiums den zweiten Platz belegt. Verdient haben ihn sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren Songtexten zum Thema „Krieg in Europa“. Beim Wettbewerb konnten die Jugendlichen ihre Meinungen, Ansichten und Lösungsansätze in Videos oder Textarbeiten, gestalterisch-bildnerischen Werken oder Präsentationen und Homepages, künstlerisch verarbeiten. Zur Auswahl standen die Themen „Krieg in Europa – Frieden in Sicht?“, „Unser Wald – nutzen, schätzen, schützen“ und „Nachbarn in Europa – 20 Jahre Vierernetzwerk“. Insgesamt gab es beim diesjährigen Wettbewerb 367 Teilnehmer, an 128 Jugendliche aus 13 Schulen und Jugendeinrichtungen sind nach Angaben der Landeszentrale für politische Bildung Preise vergeben worden.