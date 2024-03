Als Beitrag zur Aktion „Saubere Stadt“ versteht die Paddlergilde Ludwigshafen ihren traditionellen „Frühjahrs-Ökotag“, bei dem am Samstag, 23. März, das Vereinsgelände, das Rheinvorland, die Ufer des Stroms und des Kiefweihers und die Zufahrtswege zum Clubgelände beim Stromkilometer 418,3 zwischen Rheingönheim und Altrip auf Vordermann gebracht werden. Der Frühjahrsputz wird nach Angaben des Clubs vermutlich wieder eine „randvolle Abfallmulde“ geben. Etwa zwei Dutzend Vereinsmitglieder beteiligen sich regelmäßig an diesen Ökotagen“ im Frühjahr und im Herbst, bei denen Unrat aller Art ans Tageslicht kommt und vorsortiert zu den üblichen Müllsammelstellen gebracht wird. Der „Herbst-Ökotag“ ist am 16. November.