Das Konzert von Santiano am Montag, 2. Mai, in der SAP-Arena in Mannheim ist krankheitsbedingt abgesagt worden. Die für ihre in einer Mischung aus Rock, Pop, Schlager und Folk präsentierten Seemannslieder bekannte Band aus Schleswig-Holstein wollte auf der Tour zu ihrem Album „Wenn die Kälte kommt“ gastieren. Das Konzert sollte ursprünglich am 27. April 2020 stattfinden und ist pandemiebedingt schon viermal verschoben worden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.