Das Dichterquartier ist seit 2019 Teil des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“. Gearbeitet wird an einem Konzept, um die Lebensverhältnisse im Quartier zu verbessern. Auch die Bewohner sind eingeladen, sich einzubringen – so wie bei einer Online-Konferenz, die am Dienstag stattfand.

Zu den Themen Wohnen, Städtebau, Freiflächen, Mobilität und soziales Zusammenleben waren bereits im Frühjahr Ideen und Vorschläge der Bürger gesammelt worden.