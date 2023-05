Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Ruchheimer sind empört: Nach dem Ortsbeirat laufen nun auch die Bürger Sturm gegen die Baupläne der GAG im Erfurter Ring. Hauptkritikpunkt an den 146 Wohnungen ist die ohnehin schon angespannte Parkplatz-Situation. Doch die Wohnungsbaugesellschaft möchte an ihren Plänen festhalten.

Ein Werktag-Abend, 17.30 Uhr. Es ist schon dunkel, zahlreiche Bewohner des Erfurter Rings in Ruchheim sind bereits von der Arbeit nach Hause gekommen. An vielen Stellen reiht sich Auto an Auto.